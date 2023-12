Atelier « Yoga danse, huiles essentielles et voyage sonore » 16 Rue de la Rhune Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz Atelier « Yoga danse, huiles essentielles et voyage sonore » 16 Rue de la Rhune Saint-Jean-de-Luz, 14 janvier 2024, Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 17:00:00

fin : 2024-01-14 19:30:00 Trois intervenants se réunissent pour vous offrir un moment de détente et de bien-être en combinant les bienfaits des huiles essentielles avec Doriane, la pratique du yoga danse avec Maryne, suivie d’un voyage sonore pour la relaxation avec Philippe.

Le + : repartez avec votre échantillon préféré !.

Trois intervenants se réunissent pour vous offrir un moment de détente et de bien-être en combinant les bienfaits des huiles essentielles avec Doriane, la pratique du yoga danse avec Maryne, suivie d’un voyage sonore pour la relaxation avec Philippe.

Le + : repartez avec votre échantillon préféré !

Trois intervenants se réunissent pour vous offrir un moment de détente et de bien-être en combinant les bienfaits des huiles essentielles avec Doriane, la pratique du yoga danse avec Maryne, suivie d’un voyage sonore pour la relaxation avec Philippe.

Le + : repartez avec votre échantillon préféré ! EUR.

16 Rue de la Rhune

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Code postal 64500 Lieu 16 Rue de la Rhune Adresse 16 Rue de la Rhune Ville Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 16 Rue de la Rhune Saint-Jean-de-Luz Latitude 43.38472 Longitude -1.65679 latitude longitude 43.38472;-1.65679

16 Rue de la Rhune Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-luz/