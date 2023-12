Visite guidée de l’exposition Pierre Loti 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec, 29 février 2024, Ploubazlanec.

Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 10:30:00

fin : 2024-02-29

.

Partez pour un voyage dans l’œuvre de Pierre Loti et découvrez les multiples facettes de cet homme complexe, chroniqueur de l’Histoire et la géographie du monde tel qu’il l’a connu. D’aspirant à capitaine de vaisseau au sein de la Marine, Loti navigue dans le monde entier et assiste de près aux grandes transformations du début du 20ème siècle. Il les documente dans plus de 50 récits parmi lesquels Pêcheur d’Islande, roman qui met en lumière la grande pêche dans le pays de Paimpol. A travers la plume de cet écrivain fantaisiste et inclassable, l’exposition retrace aussi le parcours d’un marin qui a connu les conflits planétaires et l’évolution rapide des navires.

16 Rue de la Résistance Milmarin

Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne



