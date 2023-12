Matelot d’un jour ! 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Début : 2024-02-21 10:30:00

fin : 2024-02-21 . Découvrez les cordages, leurs usages à bord et leurs détournements créatifs ! Apprenez à réaliser une pomme de touline ou un paillet et repartez avec votre création.

Pour tous à partir de 7 ans ; enfants accompagnés d’un adulte.

Réservation fortement conseillée. .

