Journées du Patrimoine | Portes ouvertes au troglodyte 16 Rue de la Poterne Saint-Maximin, 16 septembre 2023, Saint-Maximin.

Saint-Maximin,Oise

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, portes ouvertes au troglodyte, siège de l’association Histoires de Vies, association chargée de conserver et de transmettre la mémoire de Saint-Maximin. Exposition sur le château Civet.

Entrée et visite guidée gratuites..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. 0 .

16 Rue de la Poterne

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France



As part of the European Heritage Days, open house at the troglodyte, headquarters of Histoires de Vies, an association dedicated to preserving and transmitting the memory of Saint-Maximin. Exhibition on Château Civet.

Free admission and guided tour.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, puertas abiertas en el troglodita, sede de Histoires de Vies, la asociación encargada de preservar y transmitir la memoria de Saint-Maximin. Exposición sobre el Château Civet.

Entrada gratuita y visita guiada.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals, Tag der offenen Tür im Troglodyten, dem Sitz des Vereins Histoires de Vies, einem Verein, der das Gedächtnis von Saint-Maximin bewahren und weitergeben soll. Ausstellung über das Schloss Civet.

Eintritt und Führung kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise