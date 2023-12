Animation de Noël à la biscuiterie Menou 16 Rue de la Gare Plougonver Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Début : 2023-12-27 15:30:00

fin : 2023-12-27 . Animations autour de Kikito, le personnage de l’Igloo, suivies d’un chocolat chaud offert pour les enfants. .

16 Rue de la Gare Biscuiterie Menou

Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne

