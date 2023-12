Kunstapéro 16 rue de la Fonderie Mulhouse, 3 décembre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Un Kunstapéro c’est des œuvres et des vins à découvrir. Une visite guidée de l’exposition en cours vous est proposée suivie d’une dégustation de vins en partenariat avec l’association Mulhouse art contemporain et la Fédération culturelle des vins de France..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 20:00:00. EUR.

16 rue de la Fonderie

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



A Kunstapéro is works and wines to discover. A guided tour of the current exhibition is offered followed by a wine tasting in partnership with the association Mulhouse art contemporain and the Fédération culturelle des vins de France.

Un Kunstapéro significa descubrir obras de arte y vinos. Se ofrece una visita guiada a la exposición actual seguida de una cata de vinos en colaboración con la asociación Mulhouse Art Contemporain y la Fédération culturelle des vins de France.

Ein Kunstapéro ist eine Mischung aus Kunstwerken und Weinen, die es zu entdecken gilt. In Zusammenarbeit mit dem Verein Mulhouse art contemporain und der Fédération culturelle des vins de France wird Ihnen eine Führung durch die aktuelle Ausstellung angeboten, gefolgt von einer Weinverkostung.

