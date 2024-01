Concert Duo Dëma 16 Rue de la Croix Rouge Limoges, vendredi 19 janvier 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

Musique Classique.

Le duo Dëma mélange le timbre chaleureux de la clarinette et la sensibilité de la guitare dans un répertoire diversifié harmonisant la musique populaire et classique d’hier et d’aujourd’hui.

Évocateurs de leurs influences culturelles, ces deux musiciens nous proposent une très belle alliance musicale qui vous fera voyager de l’Amérique latine aux pays de l’Est à travers les chefs d’œuvres classiques du XXème siècle, d’inspiration traditionnelle de Béla Bartók, Manuel De Falla et Astor Piazzolla.

Tout deux originaires de Limoges, ils se sont connus au conservatoire et se sont suivis sur les bancs des concours.

Désireux de transmettre une musique riche en histoire et en émotion, ils forment ce duo atypique dont les timbres se mêlent et se marient tout en poésie.

Adhésion à l’association obligatoire (prix libre).

Règlement sur place : espèce ou chèque uniquement.

Musique Classique.

Le duo Dëma mélange le timbre chaleureux de la clarinette et la sensibilité de la guitare dans un répertoire diversifié harmonisant la musique populaire et classique d’hier et d’aujourd’hui.

Évocateurs de leurs influences culturelles, ces deux musiciens nous proposent une très belle alliance musicale qui vous fera voyager de l’Amérique latine aux pays de l’Est à travers les chefs d’œuvres classiques du XXème siècle, d’inspiration traditionnelle de Béla Bartók, Manuel De Falla et Astor Piazzolla.

Tout deux originaires de Limoges, ils se sont connus au conservatoire et se sont suivis sur les bancs des concours.

Désireux de transmettre une musique riche en histoire et en émotion, ils forment ce duo atypique dont les timbres se mêlent et se marient tout en poésie.

Adhésion à l’association obligatoire (prix libre).

Règlement sur place : espèce ou chèque uniquement.

.

16 Rue de la Croix Rouge La Ruchidée

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Limoges Métropole