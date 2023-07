Concerts d’été – Petit Copek 16 Rue de la Croix Rouge Limoges, 17 août 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

C’est sous le soleil de Sète que Lorenzo alias Petitcopek apprend la guitare, découvre le rap et cultive la simplicité comme art de vivre.

Après 4 ans passés en tant que guitariste dans un groupe de rock (Vice-Versa), c’est aux ateliers d’écriture de Demi Portion qu’il tombe amoureux de la culture Hip-Hop et qu’il décide de se mettre à écrire.

Reconnu pour ses textes profonds ancré dans la poésie du quotidien et la beauté du commun, Petitcopek s’active depuis 2012 pour la diffusion de la musique rap chez lui comme ailleurs en organisant ou en participant à des évènements.

Sa recette, un rap sincère, simple et un esprit de partage qui n’a d’égal que la passion qu’il porte à la musique.

Concert à Prix libre.

Adhésion à l’association Music All Contact indispensable.

Adhésion à prix libre, valable par année civile.

Modes de règlement possibles sur place : espèce ou chèque..

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . .

16 Rue de la Croix Rouge La Ruchidée

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



It was in sunny Sète that Lorenzo, aka Petitcopek, learned to play guitar, discovered rap and cultivated simplicity as a way of life.

After 4 years as a guitarist in a rock band (Vice-Versa), it was at the Demi Portion writing workshops that he fell in love with hip-hop culture and decided to start writing.

Renowned for his profound lyrics rooted in the poetry of everyday life and the beauty of the commonplace, Petitcopek has been actively promoting rap music at home and abroad since 2012, organizing and taking part in events.

His recipe: sincere, straightforward rap and a spirit of sharing that’s matched only by his passion for music.

Free concert.

Membership of the Music All Contact association essential.

Free membership valid for one calendar year.

Payment on site by cash or cheque.

Fue en la soleada Sète donde Lorenzo, alias Petitcopek, aprendió a tocar la guitarra, descubrió el rap y cultivó la sencillez como forma de vida.

Tras 4 años como guitarrista en un grupo de rock (Vice-Versa), fue en los talleres de escritura Demi Portion donde se enamoró de la cultura hip-hop y decidió empezar a escribir.

Conocido por sus letras profundas enraizadas en la poesía de lo cotidiano y la belleza de lo común, Petitcopek trabaja desde 2012 en la difusión del rap dentro y fuera de su país organizando y participando en eventos.

Su receta es el rap sincero y sencillo y un espíritu de compartir que solo es comparable a su pasión por la música.

Concierto gratuito.

Imprescindible ser miembro de la asociación Music All Contact.

Afiliación gratuita, válida durante un año civil.

Pago en efectivo o cheque.

Unter der Sonne von Sète lernt Lorenzo alias Petitcopek Gitarre spielen, entdeckt den Rap und pflegt die Einfachheit als Lebensstil.

Nach vier Jahren als Gitarrist in einer Rockband (Vice-Versa) verliebt er sich in den Schreibwerkstätten von Demi Portion in die Hip-Hop-Kultur und beschließt, selbst zu schreiben.

Petitcopek ist für seine tiefgründigen Texte bekannt, die in der Poesie des Alltags und der Schönheit des Gemeinsamen verankert sind. Seit 2012 setzt er sich für die Verbreitung der Rapmusik bei sich zu Hause und anderswo ein, indem er Veranstaltungen organisiert oder an ihnen teilnimmt.

Sein Rezept ist ein aufrichtiger, einfacher Rap und ein Geist des Teilens, der nur von seiner Leidenschaft für die Musik übertroffen wird.

Konzert zum freien Preis.

Mitgliedschaft im Verein Music All Contact erforderlich.

Mitgliedschaft zum freien Preis, gültig pro Kalenderjahr.

Zahlungsmöglichkeiten vor Ort: Bargeld oder Scheck.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Limoges Métropole