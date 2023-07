Concerts d’été – ANIEL 16 Rue de la Croix Rouge Limoges, 10 août 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Musique du monde / Chanson française

Le groupe ANIEL formé début 2022 à Limoges offre une musique douce, sensible et chaleureuse.

La compositrice, chanteuse et porteuse du projet s’accompagne à la kora,instrument traditionnel d’Afrique de l’ouest. Elle propose des compositions originales, avec des textes intimes, poignants et lumineux.

Après plusieurs concerts en solo, dont un concert à l’Espace Noriac dans le cadre du festival Éclats D’Émail à Limoges, elle a rencontré les musiciens idéaux pour l’accompagner : Maëlle Bousquet, Abdel Qazdar et Sophie Curren.

Concert à Prix libre.

Adhésion à l’association Music All Contact indispensable.

Adhésion à prix libre, valable par année civile.

Modes de règlement possibles sur place : espèce ou chèque..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 . .

16 Rue de la Croix Rouge La Ruchidée

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



World music / French chanson

Formed in early 2022 in Limoges, France, ANIEL’s music is gentle, sensitive and warm.

The composer, singer and project leader accompanies herself on the kora, a traditional West African instrument. She offers original compositions, with intimate, poignant and luminous lyrics.

After several solo concerts, including one at Espace Noriac as part of the Éclats D?Émail festival in Limoges, she met the ideal musicians to accompany her: Maëlle Bousquet, Abdel Qazdar and Sophie Curren.

Free concert.

Membership of the Music All Contact association essential.

Free membership, valid for one calendar year.

Payment on site by cash or cheque.

Músicas del mundo / chanson francesa

Formada en Limoges a principios de 2022, la música de ANIEL es suave, sensible y cálida.

La compositora, cantante e impulsora del proyecto se acompaña a sí misma con la kora, un instrumento tradicional de África Occidental. Sus composiciones son originales, con letras íntimas, conmovedoras y luminosas.

Tras varios conciertos en solitario, uno de ellos en el Espace Noriac dentro del festival Éclats D’Émail de Limoges, encontró a los músicos ideales para acompañarla: Maëlle Bousquet, Abdel Qazdar y Sophie Curren.

Concierto gratuito.

Imprescindible ser miembro de la asociación Music All Contact.

Afiliación gratuita, válida durante un año civil.

Pago in situ: en efectivo o cheque.

Weltmusik / Französisches Chanson

Die Anfang 2022 in Limoges gegründete Gruppe ANIEL bietet eine sanfte, sensible und warme Musik.

Die Komponistin, Sängerin und Trägerin des Projekts begleitet sich selbst auf der Kora, einem traditionellen westafrikanischen Instrument. Sie bietet Originalkompositionen mit intimen, ergreifenden und leuchtenden Texten.

Nach mehreren Solokonzerten, darunter ein Konzert im Espace Noriac im Rahmen des Festivals Éclats D?Émail in Limoges, traf sie die idealen Musiker, um sie zu begleiten: Maëlle Bousquet, Abdel Qazdar und Sophie Curren.

Konzert zum freien Preis.

Mitgliedschaft im Verein Music All Contact unerlässlich.

Mitgliedschaft zum freien Preis, gültig pro Kalenderjahr.

Mögliche Zahlungsarten vor Ort: Bargeld oder Scheck.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Limoges Métropole