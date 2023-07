Concerts d’été – Raspat feat Timkat Band 16 Rue de la Croix Rouge Limoges, 20 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Groupe crée en 2018, amis du Reggae, Dancehall et Hiphop, réunis autour du chanteur Raspat.

Concert à Prix libre.

Adhésion à l’association Music All Contact indispensable.

Adhésion à prix libre, valable par année civile.

Modes de règlement possibles sur place : espèce ou chèque..

16 Rue de la Croix Rouge La Ruchidée

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Group created in 2018, friends of Reggae, Dancehall and Hiphop, gathered around singer Raspat.

Free concert.

Music All Contact membership essential.

Free membership, valid for one calendar year.

Payment on site by cash or cheque.

Grupo creado en 2018, amigos del Reggae, Dancehall y Hiphop, reunidos en torno al cantante Raspat.

Concierto gratuito.

Imprescindible ser socio de la asociación Music All Contact.

Afiliación gratuita, válida durante un año natural.

Pago disponible in situ: en efectivo o cheque.

2018 gegründete Gruppe von Freunden des Reggae, Dancehall und Hiphop, die sich um den Sänger Raspat versammelt haben.

Konzert mit freiem Eintritt.

Mitgliedschaft im Verein Music All Contact unerlässlich.

Mitgliedschaft zum freien Preis, gültig pro Kalenderjahr.

Mögliche Zahlungsarten vor Ort: Bargeld oder Scheck.

