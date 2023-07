Exposition Immersive – Colors Stories 16 Rue de la Croix Rouge Limoges, 7 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

> Horaires du lundi :

Tous les lundis pendant les marchés organisés à La Ruchidée de 17h à 23h30

> Horaires du jeudi :

Tous les jeudis de l’été pendant les concerts dès 20h

Ou visite sur rendez-vous par téléphone.

Exposition immersive visuelle et sonore, COLOR STORIES s’expose durant les mois d’été de juillet & aout 2023 à la Ruchidée. Nouvelles photographies en couleur, projection de diapositives, rétrospective de photographies noir & blanc. Musique par Nuit Modulaire, Ludovic Macioszczyk, illustrations par Emilie Rault.

Entrée libre, visite libre.

Adhésion à l’association Music All Contact souhaitable. Elle est à prix libre, pour une année civile.

Boisson sur place (sous réserve d’adhésion à l’association au préalable.)

Mode de règlement : espèce ou chèque..

16 Rue de la Croix Rouge La Ruchidée

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



> Monday opening times :

Every Monday during markets held at La Ruchidée from 5pm to 11:30pm

> Thursday opening hours :

Every Thursday during summer concerts from 8pm onwards

Or visit by appointment by telephone.

An immersive visual and sound exhibition, COLOR STORIES will be on display during the summer months of July & August 2023 at La Ruchidée. New color photographs, slide projections, retrospective of black & white photographs. Music by Nuit Modulaire, Ludovic Macioszczyk, illustrations by Emilie Rault.

Free admission, open house.

Membership of the Music All Contact association required. Free for one calendar year.

Drinks available on site (subject to prior association membership)

Payment by cash or cheque.

> Horario de apertura los lunes :

Todos los lunes, durante los mercados de La Ruchidée, de 17.00 a 23.30 h

> Horario de los jueves :

Todos los jueves del verano, durante los conciertos a partir de las 20 h

O con cita previa por teléfono.

Una exposición inmersiva, visual y sonora, COLOR STORIES podrá verse en La Ruchidée durante los meses de verano de julio y agosto de 2023. Nuevas fotografías en color, proyección de diapositivas, retrospectiva de fotografías en blanco y negro. Música de Nuit Modulaire, Ludovic Macioszczyk, ilustraciones de Emilie Rault.

Entrada libre, visita gratuita.

Es necesario ser miembro de la asociación Music All Contact. La afiliación es gratuita durante un año natural.

Bebidas disponibles in situ (previa afiliación a la asociación)

Pago en efectivo o cheque.

> Öffnungszeiten am Montag :

Jeden Montag während der organisierten Märkte in La Ruchidée von 17:00 bis 23:30 Uhr

> Donnerstagsöffnungszeiten:

Jeden Donnerstag im Sommer während der Konzerte ab 20 Uhr

Oder Besuch nach telefonischer Vereinbarung.

COLOR STORIES ist eine immersive visuelle und akustische Ausstellung, die während der Sommermonate Juli & August 2023 in der Ruchidée zu sehen ist. Neue Farbfotografien, Diaprojektion, Retrospektive von Schwarz-Weiß-Fotografien. Musik von Nuit Modulaire, Ludovic Macioszczyk, Illustrationen von Emilie Rault.

Eintritt frei, Besichtigung frei.

Mitgliedschaft im Verein Music All Contact ist wünschenswert. Sie kostet nichts und gilt für ein Kalenderjahr.

Getränke vor Ort (vorbehaltlich einer vorherigen Mitgliedschaft im Verein)

Zahlungsweise: Bargeld oder Scheck.

