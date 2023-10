CINÉMA – CHASSEURS DE TRUFFES 16 Rue de la commanderie Nancy, 22 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

C’est dans les profondeurs que se cache la très confidentielle, rare et exceptionnelle truffe blanche d’Alba, qui pousse aux racines des grands chênes. Personne ne sait bien évidemment ni comment ni pourquoi elle pousse là. Certains affirment que la truffe blanche ne peut se développer qu’à la base d’un arbre qui a été frappé par la foudre, quand d’autres pensent qu’elle est sensible aux phases de la lune, ou même aux champs magnétiques. Certains croient même qu’elle est l’œuvre de sorcières et d’autres envoûteurs… Les deux réalisateurs sont allés à la rencontre d’un petit groupe d’anciens accompagnés de leurs chiens fidèles, qui partent chaque année à la recherche de ce trésor.

Film signé Michael Dweck et Grégory Kershaw.

Ciné-débat du film Chasseurs de Truffes en partenariat avec l’Association des Trufficulteurs du Grand Est et de Truffe 54 Lorraine.

A l’occasion du lancement de la saison des truffes d’automne du Grand Est

Cette projection sera accompagnée de propositions gustatives.. Tout public

Dimanche 2023-10-22 20:00:00 fin : 2023-10-22 . 9.26 EUR.

16 Rue de la commanderie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



It’s in the depths that the highly confidential, rare and exceptional Alba white truffle hides, growing at the roots of the great oaks. Of course, no one knows how or why it grows there. Some claim that the white truffle can only grow at the base of a tree that has been struck by lightning, while others believe that it is sensitive to the phases of the moon, or even to magnetic fields. Some even believe it to be the work of witches and other bewitchers… The two filmmakers went to meet a small group of elders and their faithful dogs, who set off every year in search of this treasure.

Film by Michael Dweck and Grégory Kershaw.

Film-debate of the film Chasseurs de Truffes in partnership with the Association des Trufficulteurs du Grand Est and Truffe 54 Lorraine.

To mark the launch of the Grand Est autumn truffle season

The screening will be accompanied by tasting suggestions.

Es en las profundidades de la tierra donde se esconde la muy confidencial, rara y excepcional trufa blanca de Alba, que crece en las raíces de los grandes robles. Por supuesto, nadie sabe cómo ni por qué crece allí. Algunos afirman que la trufa blanca sólo puede crecer en la base de un árbol que ha sido alcanzado por un rayo, mientras que otros creen que es sensible a las fases de la luna, o incluso a los campos magnéticos. Algunos incluso creen que es obra de brujas y otros hechiceros… Los dos cineastas fueron al encuentro de un pequeño grupo de ancianos que, acompañados de sus fieles perros, salen cada año en busca de este tesoro.

Película de Michael Dweck y Grégory Kershaw.

Cine-debate sobre la película Chasseurs de Truffes en colaboración con la Association des Trufficulteurs du Grand Est y Truffe 54 Lorraine.

Con motivo del lanzamiento de la temporada de otoño de la trufa en la región de Grand Est

Esta proyección irá acompañada de sabrosas sugerencias.

In der Tiefe verbirgt sich der sehr vertrauliche, seltene und außergewöhnliche weiße Alba-Trüffel, der an den Wurzeln der großen Eichen wächst. Natürlich weiß niemand, wie und warum er dort wächst. Einige behaupten, dass die weiße Trüffel nur an der Basis eines Baumes wachsen kann, der vom Blitz getroffen wurde, während andere glauben, dass sie auf Mondphasen oder sogar auf Magnetfelder reagiert. Manche glauben sogar, dass sie das Werk von Hexen und anderen Zauberern ist… Die beiden Filmemacher trafen eine kleine Gruppe von Ältesten mit ihren treuen Hunden, die sich jedes Jahr auf die Suche nach diesem Schatz begeben.

Film von Michael Dweck und Grégory Kershaw.

Kinodebatte zum Film Chasseurs de Truffes (Trüffeljäger) in Zusammenarbeit mit der Association des Trufficulteurs du Grand Est und Truffe 54 Lorraine.

Anlässlich des Beginns der Herbsttrüffelsaison im Grand Est

Diese Filmvorführung wird von geschmacklichen Vorschlägen begleitet.

Mise à jour le 2023-10-16 par DESTINATION NANCY