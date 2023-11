Atelier lecture pour enfants 16 Rue de Guigné Beaulieu-lès-Loches, 28 décembre 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Beaulieu-lès-Loches,Indre-et-Loire

Atelier lecture sur le thème « Autour de Noël ». Après une lecture les enfants réalisent un petit travail manuel à emporter..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 16:30:00. 2.5 EUR.

16 Rue de Guigné

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Reading workshop on the theme « Around Christmas ». After a reading, children create a small handicraft to take home.

Taller de lectura sobre el tema « En torno a la Navidad ». Tras la lectura, los niños elaboran una pequeña manualidad para llevar a casa.

Leseworkshop zum Thema « Rund um Weihnachten ». Nach einer Lesung fertigen die Kinder eine kleine Handarbeit an, die sie mitnehmen können.

