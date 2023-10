Festival International des cordes pincées 16 Rue de Châteauneuf Tours, 17 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Ce festival aborde avec tolérance et convivialité les musiques du monde dans un subtil mélange entre musique dite « savante » et tradition populaire..

Vendredi 2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 22:00:00. 10 EUR.

16 Rue de Châteauneuf

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This festival takes a tolerant and convivial approach to world music, with a subtle blend of « learned » music and popular tradition.

Este festival adopta un enfoque tolerante y amistoso de las músicas del mundo, con una sutil mezcla de las llamadas músicas « cultas » y la tradición popular.

Dieses Festival befasst sich mit Toleranz und Geselligkeit mit der Weltmusik in einer subtilen Mischung aus sogenannter « gelehrter » Musik und volkstümlicher Tradition.

