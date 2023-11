Bourse de Noël 16 Rue de Braunsbach Vouillé, 22 novembre 2023, Vouillé.

Vouillé,Vienne

Bourse de Noël organisé par le Centre SocioCulturel La Case.

VENTE le mercredi 22 novembre de 9h30 à 19h.

Dépôt le lundi 20 novembre entre 14h30 et 18h et le mardi 21 novembre entre 9h15 et 10h15.

Reprise le 24 novembre entre 13h et 18h.

Vous pouvez déposer :

Jeux – Jouets – Loisirs créatifs – Puzzles (max 100 pièces – reconstitué)- Peluches (2 max) – Déguisements – Vélo – Trottinette – Roller – Livres – DVD – CD – Vinyles -Hifi – Consoles – Bijoux – Parfum – Déco de Noël – (privilégié avec emballage – pour offrir- Les articles“Brocante” ne sont pas admis).

Tarifs :

1 liste* 4€, 2 listes 8€ (à prendre sur place).

*1 liste = 15 articles

Commission 10% sur le prix des ventes..

16 Rue de Braunsbach

Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the Centre SocioCulturel La Case.

SALE on Wednesday November 22 from 9.30am to 7pm.

Drop-off on Monday November 20 between 2.30pm and 6pm and on Tuesday November 21 between 9.15am and 10.15am.

Pick-up on November 24 between 1pm and 6pm.

You can drop off :

Games – Toys – Crafts – Puzzles (max 100 pieces – reconstituted)- Cuddly toys (2 max) – Disguises – Bicycles – Scooters – Rollers – Books – DVDs – CDs – Vinyl – Hifi – Consoles – Jewelry – Perfume – Christmas decorations – (preferably with packaging – to give away – Brocante? items are not accepted).

Prices :

1 list* 4?, 2 lists 8? (to be taken on site).

*1 list = 15 items

10% commission on sales price.

Mercado navideño organizado por el Centre SocioCulturel La Case.

VENTA el miércoles 22 de noviembre de 9.30 a 19.00 h.

Recogida el lunes 20 de noviembre de 14.30 a 18.00 h y el martes 21 de noviembre de 9.15 a 10.15 h.

Recogida el 24 de noviembre de 13.00 a 18.00 h.

Puedes depositar :

Juegos – Juguetes – Manualidades – Puzzles (máx. 100 piezas – reconstituidos) – Peluches (máx. 2) – Disfraces – Bicicletas – Patinetes – Rollerblades – Libros – DVDs – CDs – Vinilos – Hifi – Consolas – Joyas – Perfumes – Adornos navideños – (preferiblemente con embalaje – para regalo – No se aceptan artículos de Brocante?).

Precios :

1 lista* 4?, 2 listas 8? (a retirar in situ).

*1 lista = 15 artículos

10% de comisión sobre el precio de venta.

Weihnachtsbörse organisiert vom Centre SocioCulturel La Case.

VERKAUF am Mittwoch, den 22. November von 9:30 bis 19:00 Uhr.

Abgabe am Montag, den 20. November zwischen 14:30 und 18:00 Uhr und am Dienstag, den 21. November zwischen 9:15 und 10:15 Uhr.

Abholung am 24. November zwischen 13:00 und 18:00 Uhr.

Sie können Folgendes abgeben:

Spiele – Spielzeug – Basteln – Puzzles (max. 100 Teile – zusammengesetzt)- Plüschtiere (max. 2) – Verkleidungen – Fahrrad – Roller – Inline-Skates – Bücher – DVD – CD – Vinyl – HiFi – Konsolen – Schmuck – Parfüm – Weihnachtsdekoration – (bevorzugt mit Verpackung – zum Verschenken – Trödelartikel sind nicht erlaubt).

Preise:

1 Liste* 4?, 2 Listen 8? (vor Ort abzuholen).

*1 Liste = 15 Artikel

Kommission 10% auf den Verkaufspreis.

