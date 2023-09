Bourse aux vêtements ENFANTS 16 Rue de Braunsbach Vouillé, 20 septembre 2023, Vouillé.

Vouillé,Vienne

Bourse de vêtements enfants pour l’automne/hiver.

Vous pourrez trouver vêtements jusqu’à 16 ans, chaussures, déguisements, tenues de sports, matériel de puériculture, matériel scolaire…

Dépôt pour la vente lundi 18 et mardi 19 septembre.

Vente le mercredi 20 septembre de 9h30 à 19h..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 19:00:00. .

16 Rue de Braunsbach Salle Polyvalente

Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Children’s clothing fair for autumn/winter.

You’ll find clothes up to 16 years old, shoes, masquerade costume, sportswear, childcare equipment, school equipment…

Sale on Monday September 18 and Tuesday September 19.

Sale on Wednesday September 20 from 9:30 am to 7 pm.

Mercado de ropa infantil para otoño/invierno.

Encontrará ropa hasta los 16 años, zapatos, disfraces, ropa deportiva, material de puericultura, material escolar…

Rebajas el lunes 18 y el martes 19 de septiembre.

Venta el miércoles 20 de septiembre de 9h30 a 19h00.

Börse für Kinderkleidung für Herbst/Winter.

Sie können Kleidung bis 16 Jahre, Schuhe, Verkleidungen, Sportkleidung, Babyausstattung, Schulmaterial… finden.

Abgabe für den Verkauf am Montag, den 18. und Dienstag, den 19. September.

Verkauf am Mittwoch, den 20. September von 9:30 bis 19:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme du Haut-Poitou