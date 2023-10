Octobre rose 16 rue Corisande Andoins, 15 octobre 2023, Andoins.

Andoins,Pyrénées-Atlantiques

9h : café croissant buvette et restauration sur place

10h : marche

N’hésitez pas à vous joindre à cette belle initiative, en rose bien sûr

l’ensemble des bénéfices sera reversé à la ligue contre le cancer.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 13:00:00. .

16 rue Corisande salle des fêtes

Andoins 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9 a.m.: coffee croissant and refreshments on site

10am: walk

Don’t hesitate to join this great initiative, wearing pink of course!

all profits will be donated to the league against cancer

9 h: café croissant, refrescos y tentempiés in situ

10 h: marcha

No dudes en unirte a esta gran iniciativa, vistiendo de rosa, por supuesto

todos los beneficios se donarán a la liga contra el cáncer

9 Uhr: Croissant-Kaffee Erfrischungsstand und Essen vor Ort

10 Uhr: Wanderung

Zögern Sie nicht, sich dieser schönen Initiative anzuschließen, natürlich in rosa

der gesamte Erlös wird an die Krebsliga gespendet

Mise à jour le 2023-10-09 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN