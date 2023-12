Aujourd’hui, c’est demain ? – Spectacle 16 Rue Charles de Gaulle Guilers, 22 mai 2024, Guilers.

Début : 2024-05-22 10:30:00

fin : 2024-05-22 11:00:00

Ce spectacle est une balade visuelle et sonore qui pose un regard poétique sur le quotidien du tout petit enfant. Seule sur scène, la comédienne manipule, « bruite » et incite les tout petits à écouter et regarder. Apparaissent, une à une, des formes dessinées sur des cartonnettes représentant des moments de la journée, accompagnées par de multiples « paysages sonores » créés en direct.

Informations pratiques :

Pour les enfants de 6 mois à 5 ans

Durée : 30 mn

16 Rue Charles de Gaulle Médiathèque de Guilers – La Guilthèque

Guilers 29820 Finistère Bretagne



