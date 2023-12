MARCHÉ DE NOËL DES BÉNÉVOLES VMEH 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

Vosges MARCHÉ DE NOËL DES BÉNÉVOLES VMEH 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer, 9 décembre 2023 09:30, Gérardmer. Gérardmer,Vosges Marché de Noël au profit des Résidents de l’EHPAD Léa André.. Tout public

Samedi 2023-12-09 09:30:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

16 Rue Charles de Gaulle Espace Tilleul

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Christmas market to benefit residents of EHPAD Léa André. Mercadillo de Navidad a beneficio de los residentes del EHPAD Léa André. Weihnachtsmarkt zu Gunsten der Bewohner des Altenheims Léa André. Mise à jour le 2023-12-05 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Détails Heure : 09:30 Catégories d’Évènement: Gérardmer, Vosges Autres Code postal 88400 Lieu 16 Rue Charles de Gaulle Adresse 16 Rue Charles de Gaulle Espace Tilleul Ville Gérardmer Departement Vosges Lieu Ville 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Latitude 48.068611833153 Longitude 6.87347441196442 latitude longitude 48.068611833153;6.87347441196442

16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/