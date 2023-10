BRADERIE DE LA MÉDIA-LUDO 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer, 2 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Braderie (vente de livres, de magazines, de CD, de jeux et jouets). Espace Tilleul – Salle Jean Grossier.. Tout public

Samedi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

16 Rue Charles de Gaulle Médiathèque du Tilleul

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Braderie (sale of books, magazines, CDs, games and toys). Espace Tilleul – Salle Jean Grossier.

Braderie (venta de libros, revistas, CD, juegos y juguetes). Espacio Tilleul – Sala Jean Grossier.

Braderie (Verkauf von Büchern, Zeitschriften, CDs, Spielen und Spielzeug). Espace Tilleul – Jean Grossier-Saal.

