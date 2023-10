DÉMONSTRATION SCULPTURE SUR LÉGUMES 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

Vosges DÉMONSTRATION SCULPTURE SUR LÉGUMES 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer, 22 novembre 2023, Gérardmer. Gérardmer,Vosges Frédéric Jaunault, meilleur ouvrier de France, viendra faire une démonstration de sculpture sur légume. Places limitées, sur inscription.. Tout public

Mercredi 2023-11-22 16:00:00 fin : 2023-11-22 . 0 EUR.

16 Rue Charles de Gaulle Médiathèque du Tilleul

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Frédéric Jaunault, Meilleur Ouvrier de France, will demonstrate vegetable carving. Places are limited. Frédéric Jaunault, Meilleur Ouvrier de France, realizará una demostración de talla de verduras. Plazas limitadas. Frédéric Jaunault, der beste Handwerker Frankreichs, wird eine Demonstration der Gemüseschnitzerei geben. Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.

