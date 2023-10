CONCERT ( POUR ENFANTS) 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer, 18 novembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Concert de Jean Michel Rey et compagnie pour les enfants, avec son album « à table ».. Enfants

Samedi 2023-11-18 17:00:00 fin : 2023-11-18 . 0 EUR.

16 Rue Charles de Gaulle Médiathèque du Tilleul

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Concert by Jean Michel Rey et compagnie for children, with his album « à table ».

Concierto de Jean Michel Rey et compagnie para niños, con su álbum « à table ».

Konzert von Jean Michel Rey und Co. für Kinder mit seinem Album « à table ».

