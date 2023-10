RENCONTRE-DÉDICACES 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer, 7 novembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Jean-Pierre Gehin, auteur vosgien revient avec son roman « cœur de cible ». Entrée libre.. Adultes

Mardi 2023-11-07 18:00:00 fin : 2023-11-07 . 0 EUR.

16 Rue Charles de Gaulle Médiathèque du Tilleul

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Vosges author Jean-Pierre Gehin returns with his novel « c?ur de cible ». Admission free.

Jean-Pierre Gehin, autor de los Vosgos, vuelve con su novela « cœur de cible ». Entrada gratuita.

Jean-Pierre Gehin, Autor aus den Vogesen, kehrt mit seinem Roman « c?ur de cible » zurück. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES