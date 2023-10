RENCONTRE-DÉDICACES 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer, 5 octobre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Rencontre-Dédicaces pour l’ouvrage « Le Haut-fer » avec Brrémaud et Paolo Raffaeli.. Tout public

Jeudi 2023-10-05 18:00:00 fin : 2023-10-05 . 0 EUR.

16 Rue Charles de Gaulle Médiathèque du Tilleul

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Book signing for « Le Haut-fer » with Brrémaud and Paolo Raffaeli.

Firma de libros de « Le Haut-fer » con Brrémaud y Paolo Raffaeli.

Autogrammstunde für das Buch « Le Haut-fer » mit Brrémaud und Paolo Raffaeli.

