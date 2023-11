Exposition: Chemin des métiers d’Art 16 Rue Carnot Pau, 16 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Chemin des métiers d’art: Une déambulation dans la ville de Pau pour y découvrir ses artisans d’art..

2023-11-16 fin : 2023-11-27 . EUR.

16 Rue Carnot Passage Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Chemin des métiers d’art: A stroll through the city of Pau to discover its arts and crafts.

Chemin des métiers d’art: Un paseo por la ciudad de Pau para descubrir sus artes y oficios.

Chemin des métiers d’art: Ein Spaziergang durch die Stadt Pau, um die Kunsthandwerker zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Pau