Exposition de photographies d’art et de sculptures 16 Rue Carnot Pau, 9 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Du 9 au 16 novembre 2023 se tiendra une exposition de photographies d’art et de sculptures de Christine Drouillard « Imagicienne » et d’olivier ulivieri « poète recycleur », à la galerie du Passage Carnot, 16 bis rue Carnot à Pau.

L’exposition se tiendra à l’étage tous les jours de 10h30 à 19h30. L’entrée est libre et accessible à tous par un ascenseur si besoin..

16 Rue Carnot Passage Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From November 9 to 16, 2023, an exhibition of fine art photography and sculpture by Christine Drouillard, « Imagicienne », and Olivier Ulivieri, « poète recycleur », will be held at the Galerie du Passage Carnot, 16 bis rue Carnot, Pau.

The exhibition will be held upstairs daily from 10:30 am to 7:30 pm. Entrance is free and accessible to all by elevator if required.

Del 9 al 16 de noviembre de 2023 tendrá lugar en la galería Passage Carnot, 16 bis rue Carnot de Pau, una exposición de fotografías y esculturas artísticas de Christine Drouillard « Imagicienne » y Olivier Ulivieri « poète recycleur ».

La exposición tendrá lugar en la planta superior todos los días de 10.30 a 19.30 h. La entrada es gratuita y accesible para todos en ascensor si es necesario.

Vom 9. bis 16. November 2023 findet in der Galerie du Passage Carnot, 16 bis rue Carnot in Pau, eine Ausstellung von Kunstfotografien und Skulpturen von Christine Drouillard « Imagicienne » und olivier ulivieri « poète recycleur » statt.

Die Ausstellung findet im Obergeschoss täglich von 10:30 bis 19:30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei und bei Bedarf über einen Aufzug für jedermann zugänglich.

