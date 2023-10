Cocktail anniversaire 16 Rue Carnot Montargis, 19 novembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Venez fêter les 40 ans de la loge de Montargis « Les frères réunis ». Au programme : débat convivial suivi d’un cocktail musical avec duo jazz..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

16 Rue Carnot

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and celebrate the 40th anniversary of the Montargis lodge « Les frères réunis ». On the program: a convivial debate followed by a musical cocktail with a jazz duo.

Venga a celebrar el 40 aniversario de la logia de Montargis « Les frères réunis ». En el programa: un debate distendido seguido de un cóctel musical con un dúo de jazz.

Feiern Sie das 40-jährige Bestehen der Loge von Montargis « Les frères réunis ». Auf dem Programm steht eine gesellige Debatte, gefolgt von einem musikalischen Cocktail mit einem Jazz-Duo.

