FAIENCERIE DU BOURG JOLY 16 rue Carnot Malicorne-sur-Sarthe, mardi 2 janvier 2024.

Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 10:00:00

fin : 2024-03-04 18:00:00

Du 02.01.2024 au 04.03.2024 , notre Faïencerie, vous propose une vente de second choix avec un large choix de pièces à des prix intéressants.

L’élégance des formes et des proportions ainsi que la technique de l’ajourage donnent naissance a une légèreté remarquable. Depuis toujours, la beauté des faïences de Bourg-Joly Malicorne est appréciée de tous. Email uni, décors classiques ou modernes, avec ou sans personnalisation , la variété des possibles est illimitée. La grande diversité de la collection couvre l’art de la table, l’art religieux et la décoration d’intérieur. Elle permet de répondre aux souhaits de chacun, pour toutes les occasions.

16 rue Carnot

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire



