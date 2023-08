JOURNÉES EUROPÉEENNES DU PATRIMOINE 16 RUE CARNOT Malicorne-sur-Sarthe, 16 septembre 2023, Malicorne-sur-Sarthe.

Malicorne-sur-Sarthe,Sarthe

Ces journées ont pour thème « le patrimoine vivant ». Il faut savoir que notre faïencerie, est labellisée « entreprise du patrimoine vivant ». Entre vieux moules et ces pinceaux, venez découvrir l’histoire de ces faïences réalisée à la main. Nous vous proposons une vente de second choix..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:30:00. .

16 RUE CARNOT 16 Rue Carnot

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire



The theme of these days is « living heritage ». Our earthenware factory has been awarded the « Entreprise du Patrimoine Vivant » (Living Heritage Company) label. Between old molds and brushes, come and discover the history of hand-made earthenware. We offer you a second choice sale.

El tema de estas jornadas es « patrimonio vivo ». Nuestra fábrica de loza ha recibido la etiqueta de « empresa de patrimonio vivo ». Entre moldes y pinceles antiguos, venga a descubrir la historia de la loza hecha a mano. Le ofrecemos una venta de segunda elección.

Diese Tage stehen unter dem Motto « Das lebendige Kulturerbe ». Sie sollten wissen, dass unsere Steingutfabrik das Label « Unternehmen des lebendigen Erbes » trägt. Zwischen alten Formen und Pinseln können Sie die Geschichte dieser handgefertigten Fayencen entdecken. Wir bieten Ihnen einen Verkauf zweiter Wahl.

Mise à jour le 2023-08-16 par eSPRIT Pays de la Loire