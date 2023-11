Soirée foodtruck 16 Rue Bertran de Born Thiviers, 1 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Aux Berges du Chalard vous propose des sushis et des makis et snacking sur réservation.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

16 Rue Bertran de Born La Mifa

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Aux Berges du Chalard offers sushi, maki and snacks on reservation

Aux Berges du Chalard ofrece sushi, maki y aperitivos previa reserva

Aux Berges du Chalard bietet Sushi und Maki sowie Snacks auf Vorbestellung

Mise à jour le 2023-11-22 par Isle-Auvézère