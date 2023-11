Soirée foodtruck 16 Rue Bertran de Born Thiviers, 30 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

1 jeudi sur 2 : Benji et ses pastabox de pâtes fraîches de Saint Jean de Côle (aucune réservation et une formule végétarienne)

1 jeudi sur 2 : Bocaux de liens, une cuisine zéro déchet (sur place ou à emporter).

16 Rue Bertran de Born La Mifa

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



1 Thursday out of 2: Benji and his pastabox of fresh pasta from Saint Jean de Côle (no reservations, vegetarian option)

1 Thursday out of 2: Bocaux de liens, zero-waste cuisine (eat-in or take-away)

1 jueves de cada 2: Benji y su caja de pasta fresca de Saint Jean de Côle (sin reserva y opción vegetariana)

1 jueves de cada 2: Bocaux de liens, cocina residuo cero (para comer o llevar)

1 Donnerstag auf 2: Benji und seine Pastaboxen mit frischen Nudeln aus Saint Jean de Côle (keine Reservierung und eine vegetarische Formel)

1 Donnerstag auf 2: Bocaux de liens, eine Null-Abfall-Küche (vor Ort oder zum Mitnehmen)

