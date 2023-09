Soirée foodtruck 16 Rue Bertran de Born Thiviers, 7 septembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Les jeudis : Benji et ses pastabox de pâtes fraîches de Saint Jean de Côle

Les vendredis : Manal, de « Aux Berges du Chalard » de Champs Romain vient envoyer ses spécialités asiatiques (makis et nems).

2023-09-07 fin : 2023-12-29 . .

16 Rue Bertran de Born La Mifa

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursdays: Benji and his pastabox of fresh pasta from Saint Jean de Côle

Fridays: Manal, from « Aux Berges du Chalard » in Champs Romain, sends her Asian specialties (makis and nems)

Jueves: Benji y su caja de pasta fresca de Saint Jean de Côle

Viernes: Manal, de « Aux Berges du Chalard » en Champs Romain, nos envía sus especialidades asiáticas (makis y nems)

Donnerstags: Benji mit seinen Pastaboxen mit frischen Nudeln aus Saint Jean de Côle

Freitags: Manal von « Aux Berges du Chalard » aus Champs Romain kommt, um ihre asiatischen Spezialitäten (Makis und Frühlingsrollen) zu schicken

Mise à jour le 2023-09-15 par Isle-Auvézère