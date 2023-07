Au Coco Velten en août 16 Rue Bernard Dubois Marseille 1er Arrondissement, 4 août 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Concerts, repas prix libre, ateliers participatifs pour petit·e·s et grand·e·s : Peu importe qui je suis, d’où je viens, j’ai la liberté d’être ému·e, la liberté de ressentir à Coco Velten !.

2023-08-04 fin : 2023-08-31 . .

16 Rue Bernard Dubois Coco Velten

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concerts, free meals, participatory workshops for young and old: No matter who I am, where I come from, I have the freedom to be moved, the freedom to feel at Coco Velten!

Conciertos, comidas gratuitas, talleres participativos para grandes y pequeños: No importa quién sea, ni de dónde venga, ¡tengo la libertad de emocionarme, la libertad de sentirme en Coco Velten!

Konzerte, Essen zum Nulltarif, Mitmach-Workshops für Groß und Klein: Egal wer ich bin, egal woher ich komme, ich habe die Freiheit, bewegt zu werden, die Freiheit zu fühlen in Coco Velten!

Mise à jour le 2023-07-21 par Ville de Marseille