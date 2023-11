MARCHÉ DE NOËL DU SECOURS CATHOLIQUE D’EPINAL 16 Rue Armand Colle Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges MARCHÉ DE NOËL DU SECOURS CATHOLIQUE D’EPINAL 16 Rue Armand Colle Épinal, 25 novembre 2023, Épinal. Épinal,Vosges Vente de gâteaux, bougies, crèches, bières artisanales….

produits au profit du Secours Catholique.. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. 0 EUR.

16 Rue Armand Colle Salle Paroissiale à côte de l’Eglise St-Antoine

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Sale of cakes, candles, nativity scenes, craft beers….

products to benefit Secours Catholique. Venta de pasteles, velas, belenes y productos artesanales ….

a beneficio de Secours Catholique. Verkauf von Kuchen, Kerzen, Krippen, selbstgebrauten Bieren…..

