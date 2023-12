Urban Game – « Le secret du pouvoir des Comtes de Champagne » 16 rue Aristide Briand Troyes, 1 janvier 2024, Troyes.

Troyes Aube

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

« Figure du grand banditisme du Troyes médiéval, votre réputation de brigands n’est plus à faire ! Il se dit qu’à Troyes, les Comtes de Champagne détiennent la recette d’un élixir mystérieux, qui donne chance et pouvoir à quiconque le boira. Accompagné de vos acolytes, vous vous lancez dans cette aventure semée d’embûches pour retrouver la composition de l’élixir afin de mettre en œuvre vos plus vils desseins. »

Public : à partir de 14 ans – Sur réservation

30 Eur.

16 rue Aristide Briand Troyes La Champagne Tourisme

Troyes 10000 Aube Grand Est



Mise à jour le 2023-11-27