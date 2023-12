Urban Game – « La disparition de la Reine de la Bonneterie » 16 rue Aristide Briand Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Urban Game – « La disparition de la Reine de la Bonneterie » 16 rue Aristide Briand Troyes, 1 janvier 2024, Troyes. Troyes Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31 . Scénario :

Nous sommes le 10 septembre 1909, le défilé de la « Reine de la Bonneterie » est prévu dans deux jours. Mais Angèle Blanchefleur, jeune raccoutreuse fraîchement élue reine, est introuvable depuis la veille ce qui ne lui ressemble pas.

Dès l’aube, ses parents lancent l’alerte auprès de la Police Municipale. Le commissaire général A. Martin fait appel à votre équipe pour élucider cette enquête qui ne manquera pas de rebondissements. Départ : depuis chez vous ou de l’Office de Tourisme de Troyes Durée : 1h – Public : à partir de 16 ans

Sur réservation 30 Eur.

16 rue Aristide Briand Troyes La Champagne Tourisme

Troyes 10000 Aube Grand Est

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne Détails Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Code postal 10000 Lieu 16 rue Aristide Briand Adresse 16 rue Aristide Briand Troyes La Champagne Tourisme Ville Troyes Departement Aube Lieu Ville 16 rue Aristide Briand Troyes Latitude 48.2973873 Longitude 4.0737769 latitude longitude 48.2973873;4.0737769

16 rue Aristide Briand Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/