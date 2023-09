Vide village 16 Route des Bruyères Pressigny, 24 septembre 2023, Pressigny.

Pressigny,Deux-Sèvres

Venez vous procurer le plan des exposants au 16 route des bruyères, la Bontellerie, 79390 PRESSIGNY. Les exposants vous accueillent à leur domicile de 9h à 17h..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 17:00:00. .

16 Route des Bruyères

Pressigny 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and get the exhibitors’ map at 16 route des bruyères, la Bontellerie, 79390 PRESSIGNY. Exhibitors welcome you at their homes from 9am to 5pm.

Venga a conocer a los expositores en 16 route des bruyères, la Bontellerie, 79390 PRESSIGNY. Los expositores le recibirán en su casa de 9 a 17 h.

Holen Sie sich den Ausstellerplan bei 16 route des bruyères, la Bontellerie, 79390 PRESSIGNY. Die Aussteller empfangen Sie von 9 bis 17 Uhr in ihren Häusern.

Mise à jour le 2023-09-20 par CC Parthenay Gâtine