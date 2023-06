Initiation au protocole détente en réflexologie 16 route de Saint-Bonnet-de-Rochefort Vicq, 11 juin 2023, Vicq.

Vicq,Allier

Vous allez apprendre durant cette matinée un protocole détente en réflexologie.

Par la suite vous pourrez le réaliser sur vos proches dans un but personnel rasant à procurer un moment de relaxation,

Des fiches vous seront donnés..

2023-06-11 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-11 12:00:00. EUR.

16 route de Saint-Bonnet-de-Rochefort Ayla Naturel

Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



During this morning, you will learn a relaxing reflexology protocol.

Afterwards, you will be able to perform it on your loved ones for a personal purpose to provide a moment of relaxation,

You will be given some cards.

Durante esta mañana aprenderá un protocolo de reflexología relajante.

A continuación, podrá realizarlo en sus seres queridos con un fin personal para proporcionarles un momento de relajación,

Se les entregarán unas tarjetas.

An diesem Vormittag lernen Sie ein Entspannungsprotokoll der Reflexologie.

Anschließend können Sie es an Ihren Angehörigen zu persönlichen Zwecken anwenden, um ihnen einen Moment der Entspannung zu verschaffen,

Sie erhalten dazu Arbeitsblätter.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule