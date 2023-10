Initiation au cinéma d’animation 16 route de Civray Gençay, 25 octobre 2023, Gençay.

Gençay,Vienne

Découverte de différentes techniques d’animation, d’effets spéciaux.

Réalisation de très-court-métrages.

Visionnage d’extraits de films marquants.

Animé pat Cédric Nibaudeau

Pour les 5 – 8 ans : de 10h à 12h

Pour les 9 ans et + : de 14h à 17h.

2023-10-25

16 route de Civray Centre Culturel La Marchoise

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover different animation and special effects techniques.

Production of very short films.

View extracts from key films.

Animated by Cédric Nibaudeau

For 5 – 8 year-olds: from 10 a.m. to 12 p.m

Ages 9 and up: 2pm to 5pm

Descubrir diferentes técnicas de animación y efectos especiales.

Realización de cortometrajes.

Visionado de fragmentos de películas clave.

Dirigido por Cédric Nibaudeau

Para niños de 5 a 8 años: de 10.00 a 12.00 horas

A partir de 9 años: de 14.00 a 17.00 horas

Entdeckung verschiedener Animationstechniken und Spezialeffekte.

Herstellung von sehr kurzen Filmen.

Anschauen von Ausschnitten aus bedeutenden Filmen.

Geleitet von Cédric Nibaudeau

Für 5- bis 8-Jährige: von 10 bis 12 Uhr

Für Kinder ab 9 Jahren: von 14:00 bis 17:00 Uhr

