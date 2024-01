CLUB NATURE ENFANTS À LA MINOTERIE 16 Quai Riquet Gardouch, mercredi 17 janvier 2024.

Gardouch Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 15:00:00

fin : 2024-01-17 16:00:00

Petits et grands, venez découvrir l’environnement à la minoterie de Gardouch.

Ce nouveau rendez-vous mensuel est dédié à l’éducation autour de l’environnement, en partenariat avec l’association Nature en Jeux !

« Pour cette première escapade, on comptera les oiseaux, on apprendra à les reconnaitre et à fabriquer des mangeoires originales ».

=> Participation gratuite et sans inscription, enfants de 3 à 10 ans

=> 17 janvier de 15h à 16h

.

16 Quai Riquet LA MINOTERIE

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie



