L’Enfant 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 20 mars 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Lors d’un week-end pas comme les autres, les parents décident de partir se balader sur des petits sentiers.L’enfant, c’est Léonard. Et Léonard n’aime pas, mais alors pas du tout, la campagne.. Enfants

16 Quai De Rive Neuve Théâtre Badaboum

On a weekend like no other, the parents decide to take a stroll along some small paths, and the child is Léonard. And Léonard doesn’t like the countryside, not at all.

En un fin de semana sin igual, los padres deciden ir a pasear por unos caminitos, y el niño es Léonard. Y a Léonard no le gusta nada el campo.

An einem ungewöhnlichen Wochenende beschließen die Eltern, einen Spaziergang auf kleinen Pfaden zu machen. Das Kind ist Leonard. Und Leonard mag das Land nicht.

