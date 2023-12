Oh Kids ! 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 16 mars 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16

Une ode à l’enfance. Cette création explore avec humour, la tendre mais non moins complexe relation parent / enfant et nous raconte l’apprentissage des règles et l’exploration des limites par le jeu..

Dès 6 ans

Cie 1000Tours



Jasmine a sept ans, six mois et trois jours. Elle est pleine de vie, ingénieuse et sa langue n’est pas souvent dans sa poche. Le problème c’est que Jasmine trouve ses parents ennuyeux. D’ailleurs, elle aussi s’ennuie beaucoup, ils n’ont jamais le temps de jouer avec elle.



Heureusement, elle va faire la rencontre de Patrick. Patrick c’est son amie imaginaire, sa conscience. Ensemble, elles s’amusent bien et for- ment vite un duo de choc.



Grâce à leurs jeux, elles vont explorer – voire même un peu dépasser- les limites posées par les grandes personnes. » OH KIDS ! c’est une ode à l’enfance. Cette création explore avec humour, la tendre mais non moins complexe relation parent / enfant et nous raconte l’apprentissage des règles et l’exploration des limites par le jeu, une façon de grandir et d’inventer sa relation au monde.

16 Quai De Rive Neuve Théâtre Badaboum

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



