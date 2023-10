La Belle et la Bête 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 21 février 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une histoire aux nombreuses adaptations, la nôtre puise dans cette multiplicité, sans oublier ni la poésie de Cocteau, ni l’humour de Walt Disney, faisant ainsi plusieurs clins d’œil au cinéma.. Enfants

2024-02-21 14:30:00 fin : 2024-02-21 . EUR.

16 Quai De Rive Neuve Théâtre Badaboum

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A story with many adaptations, ours draws from this multiplicity, without forgetting either the poetry of Cocteau or the humour of Walt Disney, thus making several nods to the cinema.

Historia de muchas adaptaciones, la nuestra se nutre de esta multiplicidad, sin olvidar ni la poesía de Cocteau ni el humor de Walt Disney, haciendo varios guiños al cine.

Eine Geschichte mit vielen Adaptionen, unsere schöpft aus dieser Vielfalt, ohne dabei die Poesie Cocteaus oder den Humor Walt Disneys zu vergessen, und macht so mehrere Anspielungen auf das Kino.

