Madame Flyna 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 31 janvier 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Inspiré de la figure de Touria Chaoui, première aviatrice du monde arabe, ce spectacle se veut une invitation à toujours commencer par le rêve.. Enfants

2024-01-31 14:30:00 fin : 2024-01-31 . EUR.

16 Quai De Rive Neuve Théâtre Badaboum

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Inspired by Touria Chaoui, the Arab world’s first female aviator, this show is an invitation to always start with the dream.

Inspirado en Touria Chaoui, la primera mujer aviadora del mundo árabe, este espectáculo es una invitación a empezar con un sueño.

Inspiriert von der Figur der Touria Chaoui, der ersten Fliegerin der arabischen Welt, soll diese Aufführung eine Einladung sein, immer mit dem Traum zu beginnen.

Mise à jour le 2023-08-29 par Ville de Marseille