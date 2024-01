Micka Lavallée et Alisson dans « Presque » 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, jeudi 11 janvier 2024.

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 21:20:00

fin : 2024-01-11

Rendez-vous au Comédie Club Vieux-Port avec Micka Lavallée et Alisson dans « Presque ».

Une heure de spectacle, deux humoristes …



…c’est ce que proposent Micka Lavallée et Alisson.



30 min de blagues chacun.e où vous découvrirez ces deux artistes à travers leurs introspections à la fois drôles et sincères.



Venez partager ce moment avec eux !

EUR.

16 Quai De Rive Neuve Comédie Vieux-Port

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-09 par Ville de Marseille