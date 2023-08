Blanche, jusqu’où iras-tu ? 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 26 décembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Parfois tordu, parfois caressé, beaucoup aimé, le célébrissime conte est distillé par un comédien, dans son castelet.. Enfants

2023-12-26 14:30:00 fin : 2023-12-29 . EUR.

16 Quai De Rive Neuve Théâtre Badaboum

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sometimes twisted, sometimes caressed, much loved, the famous tale is distilled by an actor in his castelet.

A veces retorcido, a veces acariciado, muy amado, el famoso cuento es destilado por un actor en su castelet.

Manchmal verdreht, manchmal gestreichelt, viel geliebt – das berühmte Märchen wird von einem Schauspieler in seinem Kasettchen destilliert.

