L'Histoire de Pipì, le petit singe couleur de rose
Marseille 7e Arrondissement, 2 décembre 2023

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Ce spectacle est un hommage à la commedia, un clin d’œil à la marionnette. Une plongée rocambolesque dans l’univers magique et coloré de ce bijou de la littérature enfantine.. Enfants

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

16 Quai De Rive Neuve Théâtre Badaboum

Marseille 7e Arrondissement 13007



This show is a tribute to commedia, a nod to puppetry. It’s an incredible plunge into the magical, colorful world of this jewel of children’s literature.

Este espectáculo es un homenaje a la commedia, un guiño a los títeres. Es una inmersión fantástica en el mundo mágico y colorista de esta joya de la literatura infantil.

Dieses Stück ist eine Hommage an die Commedia und eine Anspielung auf die Marionette. Ein Eintauchen in die magische und farbenfrohe Welt dieses Juwels der Kinderliteratur.

