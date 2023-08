Au bois dormant, fantaisie pour une belle qui sommeille 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 15 novembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Tout le monde connaît La Belle au bois dormant, personne ne s’en souvient vraiment, chacun se perd entre les différentes versions de l’histoire,…C’est dans ces interstices d’oubli que le spectacle creuse, avec ces restes qu’il compose.. Enfants

2023-11-15 14:30:00

16 Quai De Rive Neuve Théâtre Badaboum

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Everyone knows Sleeping Beauty, but no one really remembers it, and everyone is lost between the different versions of the story… It’s in these gaps of oblivion that the show digs, with these remnants that it composes.

Todo el mundo conoce la Bella Durmiente, pero nadie la recuerda realmente, y todo el mundo se pierde entre las diferentes versiones de la historia… Es en estos huecos del olvido donde el espectáculo escarba, con estos restos que compone.

Jeder kennt Dornröschen, aber niemand erinnert sich wirklich daran, jeder verliert sich zwischen den verschiedenen Versionen der Geschichte… In diesen Lücken des Vergessens gräbt die Aufführung, mit den Überresten, die sie zusammensetzt.

