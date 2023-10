Kamel Abdat dans Migration comique 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 11 novembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous avec Kamel Abdat dans « Migration comique » sur la scène du Comédie Club Vieux-Port..

2023-11-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

16 Quai De Rive Neuve Comédie Vieux-Port

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join Kamel Abdat in « Migration comique » at the Comédie Club Vieux-Port.

Únase a Kamel Abdat en « Migration comique » en el Comédie Club Vieux-Port.

Treffen Sie Kamel Abdat in « Migration comique » auf der Bühne des Comédie Club Vieux-Port.

Mise à jour le 2023-10-13 par Ville de Marseille