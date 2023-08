Mais que peuvent bien faire l’été les lutins du Père Noël ? 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 18 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Trois lutins décident de quitter l’atelier du Père Noël pour partir à l’aventure et découvrir le monde. Enfants

2023-10-18 14:30:00 fin : 2023-10-18 . EUR.

16 Quai De Rive Neuve Théâtre Badaboum

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Three elves decide to leave Santa?s workshop and set off on an adventure to discover the world

Tres elfos deciden abandonar el taller de Papá Noel para lanzarse a la aventura y descubrir el mundo

Drei Wichtel beschließen, die Werkstatt des Weihnachtsmannes zu verlassen und auf Abenteuerreise zu gehen, um die Welt zu entdecken

